Тело 58-летнего мужчины нашли на затопленном паводком участке в селе под Липецком

В селе Липецкой области нашли тело мужчины с признаками утопления Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области на затопленном паводком участке нашли тело 58-летнего мужчины с признаками утопления. Это произошло в селе Ратчино Добровского района. Стартовала доследственная проверка.

По данным следствия, тело обнаружили в понедельник 20 марта в районе улицы Октябрьская. Участок земли, где погиб мужчина, затопило из-за разлива реки Становая Ряса. Очевидцы рассказали, что несчастный пытался перейти водоем вброд, но глубина оказалась больше метра.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, причину смерти погибшего установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают свидетелей произошедшего, выясняют обстоятельства смерти мужчины. По итогам проверки примут процессуальное решение.