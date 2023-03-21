Конкурс на самый уникальный субботник запустили в Липецке до 1 мая Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке запустили конкурс на самый уникальный субботник. Соревнование пройдет до 1 мая. Липчанам предлагают устроить тематическую уборку. В выборе направления жителей не ограничивают, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы подсказывают темы – спорт, культура, мода, творчество. А может, горожане захотят остановиться на семейной тематике. Также советуют устроить субботник у ветерана.

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно провести весенний субботник и сделать фото. Его необходимо прислать в группу департамента развития территории.

За наиболее креативные идеи липчанам вручат призы. При этом, в каждом округе будет по два победителя – от местного самоуправления и среди активных горожан. Лучших определят с помощью народного голосования.