После пожаров старые светофоры спустя шесть лет работы заменили в Липецке

Проработавшие шесть лет светофоры заменили в Липецке после частных пожаров Фото: Алина ПАЛАГИНА

В последнее время в Липецке участились случаи с горящими светофорами. 10 марта полыхал регулировщик на улице Московская. На прошлой неделе, 16 марта, тушили светофор на Механизаторов. Утром минувшего понедельника, 20 марта, устройство сгорело около остановки Новая жизнь. После частных пожаров старые светофоры, которые работали шесть лет, заменили.

Об этом на комиссии горсовета 21 марта сообщил председатель профильного департамента Николай Дергунов. Четыре регулировщика отправили на экспертизу. Результаты придут к концу недели, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.

Специалисты узнают причину возгораний и поймут, каким способом решить проблему. Пока на месте старых светофоров стоят запасные.