Управляющую компанию Липецка оштрафовали на полмиллиона за протекающую крышу и мусор в общежитии

В Липецке повторно оштрафовали управляющую компанию Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецке повторно оштрафовали управляющую компанию, которая обслуживает общежитие по улице Западная, 44. Организация должна выплатить полмиллиона рублей. Еще летом прошлого года жильцы обратились в Госжилинспекцию. Они пожаловались на протекающую крышу и на осыпавшуюся штукатурку в местах общего пользования.

ГЖИ выдала предписание устранить нарушения. УК также должна была убрать мусор во дворе и покосить траву. Организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей, но эти деньги она так и не выплатила. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

В декабре прошлого года сотрудники ведомства с представителями ГЖИ приехали в общежитие. Увы, ничего не изменилось. Возле дома валялся мусор, входные ступени подъезда просели, а на бетонном основании виднелись сколы .В подъездах не горели лампы, частично были выбиты стекла. На 5 этажах на стенах и потолке красовались следы разводов воды. В подвале проверяющие нашли бытовой и строительный мусор, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд еще раз привлек управляющую компанию к административной ответственности и назначил штраф в 250 тысяч рублей. Прокуратура Советского района потребовала обязать УК устранить нарушения. Также ведомство проконтролирует, чтобы управляшка выплатила оба штрафа - 500 тысяч рублей.