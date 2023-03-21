Дорогу на Интернациональной в Липецке перекроют с апреля до июля из-за ремонта теплотрассы

С апреля до июля из-за ремонта теплотрассы перекроют дорогу на Интернациональной в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

3 апреля в Липецке перекроют дорогу на улице Интернациональная. Водители не смогут проехать по участку между домами №50 и №62. Причина тому – капитальный ремонт теплотрассы. Работы должны закончить в июле, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты извиняются за временные трудности. Водителей просят заранее продумать объездной маршрут.

Напомним, в областном центре на Октябрьском мосту закрыли движение по крайней правой полосе. Строители ремонтируют путепровод по направлению к ЛТЗ. Примерно через месяц подрядчик приступит к восстановлению противоположной стороны.

Также с 11 марта в Липецке начался ремонт Сокольского моста. Открытыми для проезда оставили только по одной полосе в каждую сторону.