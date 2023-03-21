Между Липецком и Воронежем могут пустить пригородный поезд Фото: Юлия КЛЮЕВА

Маршрут «Липецк-Воронеж» может появиться в расписании липецкого железнодорожного вокзала. Во вторник 21 марта губернатор региона Игорь Артамонов встретился с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым. Они поговорили о развитии пригородного сообщения, модернизации пассажирской инфраструктуры и системе туристических перевозок.

Губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в сообщении между Липецком и Воронежем. Поезд между городами был бы востребован у жителей. Также необходимо привести в порядок вокзал и территорию вокруг.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Игорь Артамонов и Павел Иванов договорились детально проработать все аспекты взаимодействия.

Напомним, что в начале апреля в Липецке перекроют участок на улице Интернациональная. Там будут ремонтировать сети. Подробности здесь.