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НовостиОбщество21 марта 2023 14:39

Между Липецком и Воронежем могут пустить пригородный поезд

Губернатор Липецкой области и начальник ЮВЖД обсудили развитие железнодорожного сообщения в регионе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Между Липецком и Воронежем могут пустить пригородный поезд

Между Липецком и Воронежем могут пустить пригородный поезд

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Маршрут «Липецк-Воронеж» может появиться в расписании липецкого железнодорожного вокзала. Во вторник 21 марта губернатор региона Игорь Артамонов встретился с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым. Они поговорили о развитии пригородного сообщения, модернизации пассажирской инфраструктуры и системе туристических перевозок.

Губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в сообщении между Липецком и Воронежем. Поезд между городами был бы востребован у жителей. Также необходимо привести в порядок вокзал и территорию вокруг.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Игорь Артамонов и Павел Иванов договорились детально проработать все аспекты взаимодействия.

Напомним, что в начале апреля в Липецке перекроют участок на улице Интернациональная. Там будут ремонтировать сети. Подробности здесь.