Синоптики обещают до +11 тепла и без осадков в Липецке 22 марта

В Липецке потеплеет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 22 марта в Липецк ворвется весна. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью в городе около 1 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов. Ветер западной четверти 3/5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

В четверг 23 марта в областном центре станет еще теплее. В темное время суток 5 градусов выше ноля. Днем разогреется до +14 градусов. Ветер юго-западный с переходом на южный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет подниматься, а потом падать и составит 748 мм рт.ст.

Долгота дня: 12 часов 21 минута. Солнце поднимается над горизонтом в 6.18. Заход в 18.39. Луна растущая.