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НовостиОбщество21 марта 2023 16:05

55 жителей Липецкой области заразились от клещей боррелиозом в 2022 году

Количество заболевших увеличилось
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
55 жителей Липецкой области заразились от клещей боррелиозом в 2022 году

55 жителей Липецкой области заразились от клещей боррелиозом в 2022 году

Фото: Архив "КП"

В 2022 году в Липецкой области иксодовым клещевым боррелиозом заразились 55 человек. В 2021-м случаев было в разы меньше – 12. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В прошлом году клещи напали на 4 298 жителей области – столько обратились в поликлиники. Среди них было 1 899 детей до 17 лет. Специалисты исследовали 3 729 клещей: у 15,5% выявили боррелиоз, у 4,5% - гранулоцитарный анаплазмоз человека, 0,5% оказались источником моноцитарного эрлихиоза.

Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует. Соответствующие прививки ставят липчанам, выезжающим на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Так, в 2022 году вакцинировали 153 человек, включая 57 детей.