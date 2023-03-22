Новую школу с тремя корпусами построят к 2024 году в Лебедяни Липецкой области

В Липецкой области построят новую школу с тремя корпусами Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области построят новую школу с тремя корпусами – учебным, спортивным и общественным. Здесь смогут учиться 1 224 ребенка. На территории учреждения также сделают стадион. Работы планируют завершить к 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пока представили приблизительный внешний вид зданий. Цвета выбрали яркие – персиковый, ярко-желтый и бирюзовый. Для сочетания добавили еще светло-серый и хаки. Однако специалисты готовы прислушаться к предложениям жителей.

Напомним, в Липецкой области стартовал капитальный ремонт домов. Подрядчик приступил к работам в 24 многоэтажках. В большинстве зданий меняют инженерные сети. Всего в этом году планируют восстановить 208 домов в регионе.