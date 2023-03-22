58-летняя женщина пострадала во время пожара в селе Спасское под Липецком

Во время пожара в селе Спасское под Липецком пострадала 58-летняя женщина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 21 марта, в Воловском районе Липецкой области во время пожара пострадала 58-летняя женщина. В селе Спасское на улице Школьная загорелся кирпичный дом с шиферной крышей. Площадь здания составила 72 квадрата.

В 13:40 на место происшествия выехали два расчета МЧС. Также огонь помогали тушить три добровольца. Пламя полностью уничтожило постройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Утром этой среды, 22 марта, в Липецке на улице Теперика, 4 сгорели два мусорных контейнера из пластика. Огонь также повредил иномарку «Ссанг Енг Актион» на площади в один квадратный метр. Пламя тушил один пожарный расчет. К счастью, никто не пострадал.