В одном из лучших жилых комплексов Липецка стартовали продажи нового дома

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В этом уникальном жилом комплексе «Объединенная Домостроительная Корпорация» объявила о старте продаж второго дома квартала «Куб». Одним из основных преимуществ этого комплекса является возможность приобретения жилья с отделкой «Стандарт». Группа компаний «ОДСК» в настоящее время строит восемь жилых комплексов в разных регионах ЦФО. В среднем на дом уходит менее 450 дней, при этом сроки строительства в компании не переносят. Уверенно чувствовать себя на рынке холдингу позволяет опыт с 80-летней историей, профессиональный коллектив, собственные производственные и логистические мощности. Достижения ОДСК регулярно отмечают на авторитетных конкурсах и премиях.

Квартиры в первом доме квартала под названием «Куб» начали продавать в октябре прошлого года. Сейчас открыты продажи второго дома с большим разнообразием планировок. Будущие жильцы могут выбрать как классическое решение, так и всё более популярный евро-формат с большой кухней-гостиной. Дома в «Геометрии» возводят по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал получит индивидуальное концептуальное название, а сам комплекс отличается всей необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности: детские сады и школы, продуктовые магазины и рынок, поликлиники и спортивные комплексы.

В самом ЖК будет реализована концепция «Двор без машин», установят видеонаблюдение и доступ по Face-ID, обустроят зеленые зоны, детские и спортивные площадки для разных возрастов, создадут центры притяжения в каждом дворе с елью-крупномером и айдентикой дома, планируется создание безопасного «детского маршрута в школу». Не забудут и о паркинге в паре минут ходьбы от жилого комплекса. – Приобретение жилья на раннем этапе позволит не только сэкономить, но и выбрать из множества вариантов понравившихся планировок. Советую будущим покупателям не откладывать визит в офис, ведь самые приятные цены на квартиры действуют только на старте продаж, – рассказал заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Липецк» Владимир Дятчин.

В компании особое внимание уделяют каждому клиенту. Специалисты отдела продаж не только подберут квартиру, но и совершенно бесплатно помогут подать заявку по ипотеке в крупнейшие банки-партнеры, будут сопровождать сделку до момента выдачи ключей. Кстати, ОДСК сама субсидирует процентную ставку. Это позволяет сделать ипотеку выгоднее, чем стандартные и даже льготные программы в банках. Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66 или в офисе по адресу: г. Липецк, Елецкое шоссе 7А. Подробности на нашем сайте https://odsk-lip.ru/geometriya?utm_source=geometria&utm_medium=reklama&utm_campaign=start ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4». Проектные декларации на сайте odsk-lip.ru Реклама ООО "ОДСК"