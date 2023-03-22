10 человек эвакуировали из загоревшейся пятиэтажки в Ельце Липецкой области

Пожарные эвакуировали 10 человек из загоревшейся в Ельце пятиэтажки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Днем минувшего вторника, 21 марта, в Липецкой области произошел пожар. Спасателям позвонили в 16:48. На улице Кротевича в Ельце загорелась панельная пятиэтажка №33. На место происшествия приехали четыре расчета МЧС и автолестница. Пожарные эвакуировали 10 человек из двух квартир.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пламя уничтожило мебель и внутреннюю отделку на площади в 18 квадратов.

В этот же день в Липецке вспыхнул нежилой пятиэтажный дом на проезде Осенний, 2. Тушить возгорание приехали четыре расчета МЧС и автолестница. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в селе Спасское Воловского района в пожаре пострадала 58-летняя женщина. Кирпичный дом сгорел полностью.