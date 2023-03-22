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НовостиОбщество22 марта 2023 7:02

Держатели кредиток стали чаще их обналичивать

Эксперты фиксируют рост объема снятия наличных в 1,5 раза
Источник:kp.ru
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По статистике банка "Открытие" (входит в Группу ВТБ) объем снятой с кредиток наличности в январе-феврале нынешнего года вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. Возможность без комиссии и без процентов снять деньги у держателей карт пользуется все большей популярностью - эксперты фиксируют стабильный рост спроса из месяца в месяц.

К слову, за первые два месяца года в 2,5 раза увеличились выдачи и самих кредитных карт, подчёркивают аналитики банка. Чаще всего их оформляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. А самый большой прирост новых держателей кредиток в январе-феврале 2023 года наблюдался в Поволжье.