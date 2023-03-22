Пострадавшего в ДТП с КамАЗом районного главу Никиту Соловьева перевели в больницу Липецка

ДТП с главой администрации Воловского района Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Пострадавшего в ДТП с КамАЗом главу Воловского района Никиту Соловьева перевезли в областную клиническую больницу Липецка. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

22-летнюю сотрудницу районной администрации, которая находилась с ним в машине, направили в межрегиональный хирургический центр в Тербуны. Там ей сделают небольшую операцию.

Авария произошла во вторник 21 марта на трассе Волово-Юрское-Ливны. Там столкнулись служебный «Киа» и грузовик МАН. От удара легковушка вылетела в кювет. В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.

Напомним, что в тот же день на улице Ковалева в Липецке в ДТП попали «Лада Гранта» и автофургон. Пострадали водитель и пассажир отечественной машины. Подробности здесь.