Под Липецком мужчина сорвался с моста в реку Быстрая Сосна и погиб Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина упал с моста и погиб. Трагедия случилась в Ельце. 66-летний местный житель сорвался с высоты в реку Быстрая Сосна. Увы, спасти его не удалось.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что неделю назад спасатели вытащили из воды 48-летнего мужчину, который решил искупаться в Дону. В тот момент он был пьян. Градусы сделали свое дело - житель Данкова нырнул в реку прямо с моста. К счастью, рядом дежурила спасательная бригада. Они доставили самоуверенного мужчину на берег.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».