Незаконную свалку из ламп с ртутью нашли в Липецке на берегу Матырского водохранилища Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецке на берегу Матырского водохранилища нашли опасную свалку из отработанных ламп с ртутью. На место выехали представители природоохранной прокуратуры, регионального управления экологии, Росприроднадзора и специалисты экологической лаборатории. Они осмотрели территорию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, началась проверка. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования. Использованные ртутьсодержащие лампы относятся к чрезвычайно опасным отходам. Опасный элемент, накапливаясь, преобразуется в намного более токсичную метилртуть, которая может нанести вред окружающей среде и человеку.

Напомним, что управляющую компанию повторно оштрафовали за дырявую крышу и мусор в общежитии Липецка. УК должна была заплатить 250 тысяч рублей еще в прошлом году, но не сделала этого. Как и не привела в порядок здание и территорию вокруг. Теперь организации придется отдать полмиллиона рублей.