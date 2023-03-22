Мужчина под Липецком получил условный срок за угон ВАЗа сожительницы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчину приговорили к условному сроку за угон автомобиля. В августе прошлого года житель Елецкого района проводил время с сожительнице. Они выпивали. Когда женщина пошла спать, ее возлюбленный тайно вытащил ключи от ВАЗа-21104 из кармана платья и поехал к пруду. Искупавшись, мужчина уснул в машине. Когда он вернулся утром, женщины дома не было.

Оказалось, что любовница написала заявление в полицию. На негодяя завели уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.