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НовостиОбщество22 марта 2023 14:13

500 млн льготного займа получит белорусский инвестор от Липецкой области на возрождение ЛТЗ

Регион также предоставит налоговые преференции
Алина ПАЛАГИНА
Белорусский инвестор получит от Липецкой области полмиллиарда льготного займа на возрождение ЛТЗ

Белорусский инвестор получит от Липецкой области полмиллиарда льготного займа на возрождение ЛТЗ

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая область собирается выделить 500 миллионов рублей льготного займа белорусскому инвестору, который возрождает ЛТЗ. Также инвестор получит от региона налоговые преференции. С финансированием помогут как государство, так и партнеры.

Завод будут строить поэтапно, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Первым запустят сохранившийся цех площадью в 7 000 квадратных метров.

Напомним, к следующему году в регионе появится еще одно образовательное учреждение. В Лебедяни построят новую школу, которую смогут посещать 1 224 ребенка. Строители возведут три корпуса – спортивный, общественный и учебный. На территории школы также сделают стадион. Специалисты планируют оформить здания в ярких цветах.