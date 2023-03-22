500 млн льготного займа получит белорусский инвестор от Липецкой области на возрождение ЛТЗ

Белорусский инвестор получит от Липецкой области полмиллиарда льготного займа на возрождение ЛТЗ Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая область собирается выделить 500 миллионов рублей льготного займа белорусскому инвестору, который возрождает ЛТЗ. Также инвестор получит от региона налоговые преференции. С финансированием помогут как государство, так и партнеры.

Завод будут строить поэтапно, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Первым запустят сохранившийся цех площадью в 7 000 квадратных метров.

Напомним, к следующему году в регионе появится еще одно образовательное учреждение. В Лебедяни построят новую школу, которую смогут посещать 1 224 ребенка. Строители возведут три корпуса – спортивный, общественный и учебный. На территории школы также сделают стадион. Специалисты планируют оформить здания в ярких цветах.