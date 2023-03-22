Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 16:14

Реабилитационный центр для участников СВО откроют на базе роддома на ЛТЗ в Липецке

Там же примут пациентов с заболеванием легких после ковида
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Реабилитационный центр для участников СВО откроют на базе роддома на ЛТЗ в Липецке

Реабилитационный центр для участников СВО откроют на базе роддома на ЛТЗ в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке откроется центр реабилитации для участников СВО. Он расположится на базе родильного отделения больницы №4 «Липецк-Мед» на ЛТЗ. Там же будут помогать пациентам с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также с заболеваниями легких после ковида.

Под реабилитационный центр выделят 50 коек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, липчанки выбирают этот роддом все реже. В прошлом году там не выполнили и половины планового объема.

- После приостановки работы родильного отделения медицинский персонал за счёт областного бюджета пройдёт переобучение для работы в реабилитационном центре, - прокомментировали в пресс-службе. - Высвободившиеся медицинские кадры трудоустроят в Липецкий областной перинатальный центр и Областную детскую больницу.