Реабилитационный центр для участников СВО откроют на базе роддома на ЛТЗ в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке откроется центр реабилитации для участников СВО. Он расположится на базе родильного отделения больницы №4 «Липецк-Мед» на ЛТЗ. Там же будут помогать пациентам с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также с заболеваниями легких после ковида.

Под реабилитационный центр выделят 50 коек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, липчанки выбирают этот роддом все реже. В прошлом году там не выполнили и половины планового объема.

- После приостановки работы родильного отделения медицинский персонал за счёт областного бюджета пройдёт переобучение для работы в реабилитационном центре, - прокомментировали в пресс-службе. - Высвободившиеся медицинские кадры трудоустроят в Липецкий областной перинатальный центр и Областную детскую больницу.