Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соседа с газовым баллончиком

Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение пьяного соседа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за смертельное избиение пьяного соседа, который пришел к жене мириться с газовым баллончиком, будут судить 38-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

19 мая прошлого года нетрезвый житель села Борисовка дважды приходил к дому соседки, которая приютила его жену и дочь после ссоры. Когда хозяин открыл дверь, незваный гость брызнул ему в лицо из газового баллончика. Мужчина рассердился и в ответ начал избивать злодея. Он нанес ему не менее 16 ударов кулаками, в том числе по голове и лицу. От травм 53-летний несчастный скончался. Его бездыханное тело нашли соседи во дворе дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый не признал вину. Его уже судили за побои и разбой. Уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.