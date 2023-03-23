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НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:57

Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соседа с газовым баллончиком

Пьяный мужчина брызнул в обвиняемого из своего «оружия», а тот в ответ накинулся на него
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение пьяного соседа

Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение пьяного соседа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за смертельное избиение пьяного соседа, который пришел к жене мириться с газовым баллончиком, будут судить 38-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

19 мая прошлого года нетрезвый житель села Борисовка дважды приходил к дому соседки, которая приютила его жену и дочь после ссоры. Когда хозяин открыл дверь, незваный гость брызнул ему в лицо из газового баллончика. Мужчина рассердился и в ответ начал избивать злодея. Он нанес ему не менее 16 ударов кулаками, в том числе по голове и лицу. От травм 53-летний несчастный скончался. Его бездыханное тело нашли соседи во дворе дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый не признал вину. Его уже судили за побои и разбой. Уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.