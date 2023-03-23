Матери из Липецкой области вернули грудного ребенка, с которым отец не разрешал видеться

В Липецкой области матери вернули ребенка, с которым отец не разрешал видеться Фото: "КП" Архив

В Липецкой области отец забрал у матери грудного ребенка и не разрешал с ним видеться. Об в телеграмм-канале сообщил региональный Уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран. У пары произошел разлад в семейной жизни. Из-за конфликта липчанке пришлось просить о помощи, чтобы встретиться с ребенком. В итоге, 7-месячного малыша вернули маме. При этом, женщина разрешила отцу участвовать в воспитании.

Липчанин не нарушил правила, забрав ребенка себе. В первую очередь, потому что папа – такой же законный представитель. Кроме того, малыша содержали в хороших условиях. Однако конфликты родителей не должны влиять на детей.

– То есть закон юридически не нарушили, но попытались нарушить закон природы, разорвать эмоциональную привязанность, воспрепятствовать общению мамы с ребенком, - отмечает Юрий Таран. – Продолжаем работать, убеждая родителей, что материнская любовь не отрицает отцовскую и наоборот.

В аппарате уполномоченного разбираются еще с двумя подобными случаями. Один отец запрещает общаться маме с 3-летним малышом. Другой папа 10-летнего мальчика не выходит на связь и вероятно, даже увез сына из региона.