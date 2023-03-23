665 детей родились в Липецкой области в январе, включая 10 пар близнецов

За январь в Липецкой области родились 665 детей, включая 10 пар близнецов Фото: "КП" Архив

В январе в Липецкой области родились 665 детей. На свет появились 10 пар близнецов. По данным Липецкстата, рождаемость уменьшилась на 6% по сравнению с январем прошлого года. Большинство матерей дали жизнь первенцам – 38%. Второго ребенка родили 34% липчанок, а третьего и последующих – 28%.

За январь в регионе умерли 1 519 жителей. Показатель снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

287 свадеб сыграли липчане в первом месяце 2023 года – на 7% меньше, чем в январе прошлого года. Количество разводов, наоборот, увеличилось на 9%. Брак расторгли 357 пар.

Напомним, жительнице Липецкой области вернули отобранного отцом 7-месячного ребенка. Из-за конфликта липчанин не разрешал матери общаться с грудным малышом.