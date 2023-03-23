Под Липецком осудят 52-летнюю женщину, зарезавшую мужа

Жительнице Липецкой области грозит до 15 лет тюрьмы за убийство мужа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за убийство мужа будут судить 52-летнюю женщину. Следствие установило, что в ночь с 14 на 15 января в семье выпивали в доме в деревне Измайловка. Супруги поссорились, и мужчина ударил женщину. Та схватила нож и ударила им в грудную клетку обидчика. От ранения 57-летний несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанка сама сообщила о произошедшем в полицию. Она признала вину и подтвердила свои показания на месте происшествия. Уголовное дело передают в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что столько же грозит липчанину, который до смерти избил жителя села Борисовки. Последний пришел к соседу с газовым баллончиком - он хотел вернуть жену и ребенка, которые гостили у приятелей после семейной ссоры. Увы, все закончилось трагично.