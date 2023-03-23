Жители Липецка пожаловались на длинную пробку перед ремонтируемым Сокольским мостом

Липчане пожаловались на длинную пробку перед частично закрытым на ремонт Сокольским мостом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром этого четверга, 23 марта, житель Липецка снял на видео пробку, которая образовалась перед ремонтируемым Сокольским мостом. Ролик опубликовали в социальных сетях. Липчане пожаловались на длинный затор.

На записи видно, что машины еле движутся. В пробке оказались автобусы, легковушки и даже бетономешалка. По словам жителей Сокола, дорога особенно перегружается утром и вечером. Также приходится долго ждать общественный транспорт, отмечают пассажиры.

– Сначала все едут на работу, а потом обратно, – рассказывает липчанин. – Поэтому и стоим.

Напомним, движение по Сокольскому мосту частично перекрыли. Ремонт путепровода начался 11 марта. Липчан заранее предупредили об ограничениях – открытыми для проезда оставили по одной полосе в каждую сторону. Специалисты попросили жителей заранее подумать над объездным маршрутом.