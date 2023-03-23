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НовостиОбщество23 марта 2023 11:27

Жители Липецка пожаловались на длинную пробку перед ремонтируемым Сокольским мостом

В социальных сетях опубликовали видео
Алина ПАЛАГИНА
Липчане пожаловались на длинную пробку перед частично закрытым на ремонт Сокольским мостом

Липчане пожаловались на длинную пробку перед частично закрытым на ремонт Сокольским мостом

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром этого четверга, 23 марта, житель Липецка снял на видео пробку, которая образовалась перед ремонтируемым Сокольским мостом. Ролик опубликовали в социальных сетях. Липчане пожаловались на длинный затор.

На записи видно, что машины еле движутся. В пробке оказались автобусы, легковушки и даже бетономешалка. По словам жителей Сокола, дорога особенно перегружается утром и вечером. Также приходится долго ждать общественный транспорт, отмечают пассажиры.

– Сначала все едут на работу, а потом обратно, – рассказывает липчанин. – Поэтому и стоим.

Напомним, движение по Сокольскому мосту частично перекрыли. Ремонт путепровода начался 11 марта. Липчан заранее предупредили об ограничениях – открытыми для проезда оставили по одной полосе в каждую сторону. Специалисты попросили жителей заранее подумать над объездным маршрутом.