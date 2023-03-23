Подставному директору грозит до 5 лет тюрьмы за фирму-однодневку в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 22-летнего жителя Воронежа, который оформил фирму-однодневку. По версии следствия, зимой прошлого года неизвестные предложили ему выступить в роли руководителя некой организации. За это они даже пообещали ему заплатить.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, парень согласился. В феврале он стал подставным учредителем фирмы. О подозрительной организации сообщил орган, регистрирующий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На воронежца завели уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору». Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд. Подставному директору грозит до 5 лет лишения свободы.