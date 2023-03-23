Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 11:34

Подставному директору грозит до 5 лет тюрьмы за фирму-однодневку в Липецке

Неизвестные за деньги предложили 22-летнему парню из Воронежа оформить на себя организацию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Подставному директору грозит до 5 лет тюрьмы за фирму-однодневку в Липецке

Подставному директору грозит до 5 лет тюрьмы за фирму-однодневку в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 22-летнего жителя Воронежа, который оформил фирму-однодневку. По версии следствия, зимой прошлого года неизвестные предложили ему выступить в роли руководителя некой организации. За это они даже пообещали ему заплатить.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, парень согласился. В феврале он стал подставным учредителем фирмы. О подозрительной организации сообщил орган, регистрирующий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На воронежца завели уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору». Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд. Подставному директору грозит до 5 лет лишения свободы.