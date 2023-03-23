Электробус КАМАЗ-6282 начнут тестировать на улицах Липецка с 24 марта

По улицам Липецка поедет новый электробус Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пятницу 24 марта по улицам Липецка поедет электробус КАМАЗ-6282. Его протестируют на нескольких маршрутах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, салон машины рассчитан на 85 пассажиров и доступен для маломобильных граждан. Внутри также есть USB- разъемы. Электробус заряжается до 80% за 10-15 минут.

За работой транспорта будут наблюдать в течение месяца. Специалисты зафиксируют эксплуатационные показатели электробуса, в том числе запас хода и время зарядки. Липчане оценят удобство салона. По результатам тестирования специалисты решат, подходят областному центру эти электробусы или нет.

В рамках программы развития городского наземного электротранспорта для Липецка планируют закупить 10 электробусов и 3 зарядные станции. Соответствующую заявку направили в Минтранс России. Если ее одобрят, городу выделят субсидию на закупку электробусов.