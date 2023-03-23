Спортсмен Комаров Владислав из Липецка поднял штангу в 82,5 кг и установил рекорд России

Спортсмен из Липецка поднял штангу собственного веса и установил рекорд России Фото: архив КП

22 февраля спортсмен Комаров Владислав из Липецка установил рекорд России, подняв штангу своего собственного веса. Тяжелоатлету удалось 30 секунд одной рукой продержать снаряд в 82,5 килограмма.

Владислав установил рекорд в день рождения, сообщили в официальной группе «Книга рекордов России». Спортсмену исполнилось 46 лет.

Напомним, 17 марта липецкие футболисты сыграли контрольный матч с тамбовским «Спартаком». ФК «Металлург» одержал победу в Крымске со счетом 2:1.

На 17-й минуте Горелов вывел «волков» вперед, но еще до перерыва «сталевары» выправили ситуацию – отличился Роман Войдель (27-я). Точку в матче на 53-й минуте поставил Николай Иванников, забив пенальти.