30-летнего рецидивиста из Липецка осудят за продажу марихуаны

В Липецке осудят 30-летнего рецидивиста за продажу марихуаны Фото: Юлия КЛЮЕВА

За продажу наркотиков 30-летнему жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы. По версии следствия, ранее судимый мужчина в ноябре прошлого куда купил 11,3 г марихуаны. В тот же день рецидивист продал наркотик за 1 тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сделка прошла в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Наркополицейские поймали злодея с поличным. На липчанина завели уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере».

Прокурор утвердил обвинительное заключение и материалы передали в суд. Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, что в липецкий суд направили уголовное дело на 22-летнего жителя Воронежа. Следствие считает, что он за вознаграждение оформил на себя фирму-однодневку. Подробности здесь.