В Липецке полицейский на больничном скрутил грабителя, укравшего из магазина кофе Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейский на больничном задержал грабителя, который пытался украсть кофе из магазина. Происшествие в торговой точке на улице 8 Марта зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Неизвестный мужчина подошел к стойке с кофе, взял несколько банок и спрятал под одежду. Он направился мимо касс к выходу, но там его остановила сотрудница ЧОПа. Злодей пытался убежать. В этот момент в магазин зашел полицейский Дмитрий Веретин. Он скрутил негодяя и удерживал его до приезда коллег.

Кстати, в тот момент Дмитрий Веретин находился на больничном. Но несмотря на недомогание, он все равно предотвратил преступление. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, похищенное вернули магазину. На 41-летнего безработного завели уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ «Покушение на грабеж». Максимальное наказание по статье – до 4 лет тюрьмы.