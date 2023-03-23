Синоптики обещают дожди и до +15 градусов тепла в пятницу 24 марта в Липецкой области

В Липецке тепло и дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 24 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла.

Днем синоптики прогнозируют дожди. Разогреется до 15 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В субботу 25 марта в Липецке будет облачно. В темное время суток около 4 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра остановится на отметке +14 градусов. Утром небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.

Долгота дня: 12 часов 29 минут. Луна растущая.