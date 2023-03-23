Парки, сады и кладбища на 120 гектарах начнут обрабатывать от клещей с апреля в Липецке

С апреля в Липецке начнут обрабатывать от клещей сады, парки и кладбища на 120 гектарах Фото: "КП" Архив

С апреля в Липецке начнут обрабатывать территории от клещей. Дезинфекцию проведут на более 120 гектарах. Местам для отдыха уделят особое внимание, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты обеззаразят парки – Быханов сад, Победы, Молодежный, Металлургов, Нижний и Верхний. Обработают две лесополосы Матырского и 19 микрорайона, а также два кладбища – в Косыревке и на Матырском. Не оставят без внимания и сады – «19 микрорайона», «Металлург 1», «Цементник» и «Аэропорт».

В 2023 году с укусом клеща в больницу впервые обратились 4 января. Это значительно раньше, чем в прошлом году – 28 марта. Врачи предостерегают – вытаскивать клещей самостоятельно может быть опасно. Рекомендуют прийти в травмпункт. Если снять все же получилось, необходимо отправить его на исследования.

В областном центре работают несколько лабораторий: «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на Гагарина 60; «Липецкая областная клиническая инфекционная больница на Космонавтов, 37 и «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» на Марины Расковой, 18.

Медики напоминают липчанам, как защититься от укусов клещей. Собираясь на природу, лучше выбрать плотно прилегающую к телу одежду. Дома следует себя осмотреть. Клещи любят заползать на затылок, шею, в подмышки, зону паха, пупка, под лопатки и по ходу позвоночника.