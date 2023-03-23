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НовостиОбщество23 марта 2023 14:57

Сотрудники ГК ОДСК приняли участие в акции «Чистый четверг» в Липецке

23 марта в Липецке стартовала акция «Чистый четверг» – серия субботников во всех округа города
Источник:kp.ru
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Присоединиться к уборкам пригласили всех жителей города, среди них – сотрудники группы компаний «ОДСК».

– Проведение таких мероприятия поднимает уровень культуры людей, показывает неравнодушие к своему городу. Город должен быть чистым, и мы всегда в этом поможем! – отметила Екатерина Буркова, офис-менеджер ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк».

В масштабной уборке города также принимают участие коллективы различных организаций, неравнодушные жители, среди них педагоги и учащиеся образовательных учреждений, студенты, представители администрации города и области.

Группа компаний «ОДСК» работает в Липецкой области с 2018 года. Благодаря санаторской деятельности строителей, квартиры получили тысячи липецких семей. А сейчас ОДСК реализует в Липецке масштабный проект – в Европейском микрорайоне возводится жилой комплекс «Геометрия» на 14 домов монолитного и ширококорпусного строительства. Реклама ООО "ОДСК"