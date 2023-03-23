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НовостиОбщество23 марта 2023 15:57

Питьевую воду отключат на 11 улицах Силикатного и Матырского в Липецке в пятницу 24 марта

Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера
Алина ПАЛАГИНА
24 марта в Липецке отключат питьевую воду на 11 улицах Матырского и Силикатного

24 марта в Липецке отключат питьевую воду на 11 улицах Матырского и Силикатного

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 24 марта, в Липецке отключат питьевую воду на 11 улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера жителям микрорайонов Матырский и Силикатный. Специалисты водоканала проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся липчане по адресам: улицы Архангельская, Силикатная, Усманская, Астраханская и Гидромеханизации. Машина с водой приедет к Астраханской, 9.

Также краны пересохнут у жильцов в частном секторе на улицах Российская, 70 лет Октября, Солнечная, Саратовская и переулках Добрый и Тополиный. Воду будут раздавать на Российской, 19.

Сотрудники водоканала приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048 и 23-60-48.