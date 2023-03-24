40-летний водитель фуры пострадал в ДТП с грузовиком с курами на трассе под Липецком

ДТП с грузовиками под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром 24 марта под Липецком в районе села Боринское столкнулись грузовики, один из которых перевозил кур бройлеров. ДТП случилось в 3.04 на трассе Хлевное-Липецк.

ДТП с грузовиками под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По предварительным данным, у фуры «Вольво» с прицепом взорвалось колесо. Машина снесла разделительное ограждение и выехала на встречную полосу, где врезалась в «куровоз». Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, пострадал водитель «Вольво». 40-летнего мужчину доставили в больницу.

В настоящее время движение по участку трассы затруднено. Автомобилистам лучше объехать его через Боринское.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.