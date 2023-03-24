Спасатели доставили на берег школьников 10 и 12 лет, застрявших на льдине под Липецком

Школьники застряли на льдине под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасли школьников 10 и 12 лет, застрявших на льдине в центре водоема. В затруднительном положении оказались юные жители села Березовка Данковского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, ребята оказались на льдине в центре оврага, затопленного водой. Выбраться на берег самостоятельно они не смогли. К ним на помощь поспешили спасатели сельской пожарной части №17. Они доставили мальчиков на сушу, где передали родителям. В ближайшее время с ними проведут профилактическую беседу.

Напомним, что выходить на весенний лед крайне опасно. В отличие от осеннего и зимнего, он не трещит под тяжестью человека. Лед проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Играть и прыгать на льдинах - недопустимо.