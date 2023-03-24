33-летний водитель фуры погиб в ДТП с грузовиком в селе под Липецком

смертельное ДТП с грузовиками в селе Чернава Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 23 марта в Липецкой области столкнулись фуры МАН и «Мерседес». ДТП случилось в селе Чернава Измалковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летний водитель первого грузовика погиб на месте.

В тот же день в селе Куриловка Усманского района 37-летний мужчина за рулем «Дэу» сбил 10-летнюю велосипедистку. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В Чаплыгине в аварию попали «Форд» и «Ниссан». 43-летнего водителя второй иномарки с травмой доставили в больницу.

За минувшие сутки автоинспекторы зафиксировали 3 454 нарушения Правил дорожного движения. 10 автомобилистов привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще 75 человек проигнорировали ремни безопасности. Водители 3 000 раз нарушили скоростной режим.