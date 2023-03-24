В Липецке перевозчик попал под статью за уставших водителей и выбросы от автобусов

Прокуратура Липецка проверила одного из городских перевозчиков Фото: Прокуратура Липецкой области

Прокуратура Советского района Липецка проверила одного из перевозчиков, который работает в городе. Специалисты выяснили, что у водителей автобусов был нарушен график – они не всегда успевали отдохнуть. У прокуроров возникли вопросы к режиму труда работников. Кроме того, вредные вещества, выделяемые машинами, превышают допустимые нормы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в адрес гендиректора фирмы внесли представление. Также на руководителя завели дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.2 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией». Прокуратура проконтролирует, чтобы перевозчик устранил нарушения.

Напомним, на берегу Матырского водохранилища нашли незаконную свалку с ртутными лампами. Ведомство инициировало проверку.