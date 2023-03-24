Квартиры в трех новостройках подключили к системе оповещения о ЧС в Липецке

В Липецке три новостройки подключили к поквартирной системе оповещения о ЧС Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке квартиры в трех новостройках подключили к системе оповещения о ЧС. В двух многоэтажках в микрорайонах Тракторный и Победы живут переселенцы из аварийных домов. Еще одна постройка находится на улице Балмочных.

Если возникнет опасность, липчан оповестят через Единую дежурную диспетчерскую службу. Сигнал поступит на домофоны и трубки, которые установлены в квартирах жильцов. В механизм также встроили тревожную кнопку, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. На подъезде круглосуточно работает видеонаблюдение. Можно просматривать камеры онлайн или открыть сохраненные записи.

Напомним, 24 марта в Липецке начнут тестировать электробус КАМАЗ-6282. Транспорт проедется по нескольким маршрутам. Машина вмешает 85 пассажиров. В салоне также предусмотрели места для маломобильных липчан. Электробусу достаточно 10-15 минут, чтобы зарядиться на 80%.