Под Липецком суд на 3 тысяч рублей оштрафовал женщину за оскорбительное смс подруге

Липчанка отправила оскорбительное смс подруге и нарвалась на штраф Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области женщину оштрафовали на 3 тысяч рублей за оскорбительное смс. 46-летняя жительница Грязинского района отправила нелицеприятное сообщение своей знакомой. Подруга не смогла стерпеть такого обращения и обратилась в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что смс действительно отправили с мобильного липчанки. На нее завели дело по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, на судебное заседание стороны не явились.

Нарушительница не стала оспаривать доводы участников спора. Ей назначили штраф в 3 тысяч рублей в пользу государства. Ее знакомая, которая обиделась на сообщение, тоже проигнорировала встречу. При этом она может обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда. Все же хочется надеяться, что женщины помирились.