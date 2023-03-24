Под Липецком рецидивистку отправят на 1,5 года в колонию за нападение с ножом на подругу

В Липецкой области осудили рецидивистку, которая ударила ножом подругу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в колонию отправится 42-летняя рецидивистка, которая изрезала кухонным ножом подругу. Жительницу Грязей признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия – п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.

Суд установил, что с 6 по 7 мая прошлого года пьяная женщина из ревности ударила знакомую ножом в грудь. К счастью, раненую удалось спасти. Эксперты заключили, что ее здоровью причинили тяжкий вред, который опасен для жизни.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Ей назначили 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что за оскорбительное смс подруге жительницу Грязинского района оштрафовали на 3 тысячи рублей. Подробности здесь.