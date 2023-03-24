Под Липецком пенсионерка перевела мошенникам 407 тысяч рублей, чтобы спасти дочь от статьи

Мошенники обманули липецкую пенсионерку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники обманом выманили у пенсионерки из Липецкой области 407 тысяч рублей. Аферисты использовали стандартную схему «родственник попал в беду».

Жительнице Долгоруковского района на домашний телефон позвонила якобы ее дочь. Она рассказала, что устроила ДТП, в котором пострадал человек. Голос незнакомки был похож на голос родственницы, поэтому пенсионерка поверила.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, позже пожилой женщине позвонил «следователь». Следуя его инструкции, липчанка взяла из дома 150 тысяч рублей и через банкомат перевела деньги на 10 расчетных счетов. Затем поехала в село Тербуны, где сняла более 350 тысяч рублей с личного счета и вновь перевела «на реабилитацию пострадавшей».

Все это время на связи с пенсионеркой был лже-полицейский, который торопил ее, чтобы дочь не попала под уголовную статью. Так, с 11 утра до 5 часов вечера злодеи позвонили несчастной 19 раз.

Когда дело было сделано, жительница региона позвонила зятю. Оказалось, никакой аварии не было. Вечером 23 марта она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.