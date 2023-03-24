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НовостиПроисшествия24 марта 2023 11:40

Под Липецком пенсионерка перевела мошенникам 407 тысяч рублей, чтобы спасти дочь от статьи

Аферисты 19 раз позвонили пожилой женщине, убеждая, что ее родственница устроила аварию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мошенники обманули липецкую пенсионерку

Мошенники обманули липецкую пенсионерку

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники обманом выманили у пенсионерки из Липецкой области 407 тысяч рублей. Аферисты использовали стандартную схему «родственник попал в беду».

Жительнице Долгоруковского района на домашний телефон позвонила якобы ее дочь. Она рассказала, что устроила ДТП, в котором пострадал человек. Голос незнакомки был похож на голос родственницы, поэтому пенсионерка поверила.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, позже пожилой женщине позвонил «следователь». Следуя его инструкции, липчанка взяла из дома 150 тысяч рублей и через банкомат перевела деньги на 10 расчетных счетов. Затем поехала в село Тербуны, где сняла более 350 тысяч рублей с личного счета и вновь перевела «на реабилитацию пострадавшей».

Все это время на связи с пенсионеркой был лже-полицейский, который торопил ее, чтобы дочь не попала под уголовную статью. Так, с 11 утра до 5 часов вечера злодеи позвонили несчастной 19 раз.

Когда дело было сделано, жительница региона позвонила зятю. Оказалось, никакой аварии не было. Вечером 23 марта она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.