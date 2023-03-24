Рыба, помидоры и творог подорожали на 3% за неделю в Липецкой области

За неделю в Липецкой области на 3% подорожала рыба, помидоры и творог Фото: "КП" Архив

За неделю в Липецкой области больше всего подорожали помидоры – на 3,6%. В среднем, в магазине за килограмм овоща придется отдать 193 рубля. По данным Липецкстат, на 3% подорожали мороженая рыба, подсолнечное масло и творог. Килограмм рыбы стал стоить 165 рублей, творога – 377 и литр подсолнечного масла – 122.

Выросла также цена сливочного масла и свеклы – 2,6%, сахара – 2,4% и пшеничной муки – около 2%. Килограмм сливочного масла можно купить за 720 рублей, сахара – 57, муки – 43 и свеклы – 30.

Цены на мясо за неделю практически не изменились в регионе. Однако подорожала свинина на 1,6%. За килограмм придется заплатить 255 рублей. Незначительно увеличилась цена баранины и курицы – менее процента. А говядина подешевела меньше 1%. Говядина стоит 435 рублей за килограмм, баранина – 545, курица – 140.

А вот огурцы, наоборот, подешевели в Липецкой области на 15 рублей. Стоимость зеленого овоща упала на 9%. Теперь килограмм огурцов можно купить за 146 рублей. Также цена снизилась на бананы и капусту почти на 4%; морковь – 1%. Бананы обойдутся в 121 рубль за килограмм, морковь – 35, а капуста – 20.