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НовостиОбщество24 марта 2023 12:58

После жалоб в Липецке проверили состояние и чистоту автобусов №323 и №323а

Сотрудники департамента транспорта регулярно проводят санитарные рейды
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке проверили состояние автобусов №323 и №323а

В Липецке проверили состояние автобусов №323 и №323а

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Утром этой пятницы, 24 марта, сотрудники департамента транспорта в Липецке провели санитарный рейд по автобусам. В 5:00 часов проверили №323 и №323а, на которые часто жалуются пассажиры.

Недостатков практически не нашли, сообщает пресс-служба мэрии. Транспорт выехал чистым, только на спинках сидений не стерли немного надписей. Проверяющие также заметили, что в салоне слегка раскрутились поручни.

Специалисты каждую неделю контролируют чистоту автобусов – утром и днем. Списки для рейдов формируют по обращениям горожан в Единую диспетчерскую службу. Кроме того, липчане могут присоединиться к проверкам. Желающие должны отправить заявку на сайте ведомства.

Перевозчикам напоминают, что договор обязывает следить за санитарным состоянием общественного транспорта. За нарушения грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.