Под Липецком отец выплатил сыну долг по алиментам в 105 тысяч после запрета на вождение

В Липецкой области должник заплатил сыну алименты после запрета на вождение Фото: Алина ПАЛАГИНА

Житель Елецкого района Липецкой области задолжал сыну 105 тысяч рублей. Отец выплатил алименты только после запрета на вождение.

Липчанин около года не присылал деньги на ребенка, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Судебные приставы предупредили должника, что за такие нарушения могут наложить ограничение на водительские права. Предостережение не подействовало. Отец проигнорировал требования.

Тогда сотрудникам ведомства пришлось перейти от слов к действиям. Мужчине запретили садиться за руль. Такой способ быстро подействовал на должника – деньги сразу нашлись.

Напомним, суд оштрафовал жительницу Грязинского района на три тысячи за оскорбительное смс знакомой. Подруга не стерпела такого обращения и обратилась в прокуратуру.