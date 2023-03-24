В Липецкой области до +17 градусов тепла и дожди в субботу 25 марта

В Липецкой области с каждым днем становится все теплее Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 25 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами дожди. Столбик термометра будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Днем в регионе от 12 до 17 градусов тепла. Синоптики обещают дожди. Ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст.

В воскресенье 25 марта в Липецке будет пасмурно. Ночью небольшой дождь и до 8 градусов со знаком «плюс». Днем без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов. Ветер южный 10-12 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 739 мм рт.ст.

Долгота дня: 12 часов 33 минуты. Восход в 6.11. Заход в 18.44.