Кому в Липецке отключат воду 27 марта

Из-за ремонта на сетях «РВК-Липецк» приостановит подачу воды 27 марта некоторым потребителям. С 10:00 до 20:00 ресурса не будет по адресам:

- ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21а, 8, 9, 10, 16, 11, 14, 43, 14а, 15, 12, 6, 7, 180, 20, вл.21; ул. Писарева, 22, 8а, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 12а, 12б, 16, 10; котельная МУП «Липецктеплосеть» (подвоз - ул. Центральная, 21) ;

- ул. Гагарина, 135, 133, 131а, 125, 127, 123, 125/1, 121/1, 145, 147, 147а, 151/153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3; ул. Титова, 2/2, 4; возможно понижение давления на 2, 3, 4 мкр. (подвоз - ул. Гагарина, 135) ;

- ул. Ильича, 18, 15; ул. Волгоградская, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а; частный сектор: ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Седова, ул. Волгоградская, ул. Красина, ул. Воронежская, ул. 2-я Воронежская, ул. Песчаная (подвоз - ул. Ильича, 18).

Кроме того, 27 марта в связи с проведением ремонтных работ приостановят подачу электроэнергии. С 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: Космонавтов, д. 11а.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.