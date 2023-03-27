Волейбольный клуб «Липецк» проиграл 13-й раз подряд

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В Липецке местный одноименный волейбольный клуб в рамках 25-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался с «Уралочкой» из Екатеринбурга. Именно в столице Свердловской области наши девушки одержали свою последнюю в этом розыгрыше победу - 24 декабря прошлого года (3:2). И с тех пор, как отрезало: десять поражений 0:3, по одному – 1:3 и 2:3.

Увы, прервать серию неудач липецкий клуб не сумел. Уступив в первых двух сетах (22:25, 22:25), липчанки умудрились выправить ситуацию (25:18, 25:22), но последнее слово оказалось за «Уралочкой» - 15:7 и итоговые 3:2.

За тур до окончания регулярного чемпионата с 66 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (63) и казанский «Динамо-Ак Барс» (5). «Липецк» с восемью баллами в активе идет на 14-м месте. Теперь 1 апреля в 26-м туре наши девушки сыграют на выезде со столичным «Динамо». Начало матча в 17:30.