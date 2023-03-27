Липецкий ЛКС победил в Челябинске

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В первом матче 1/8 финала чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу липецкий ЛКС гостил в Челябинске у «Южного Урала». Основное время не выявило победителя (1:1, на гол Кирилла Николаева наши земляки ответили точным ударом Александр Дунца). Но в серии пенальти ЛКС действовал безупречно. Поочередно уральский клуб огорчили Денис Гуляйкин, Илья Андреев, Андрей Графский, Исмаил Гибадуллин и Олег Кручинин. Итог - 5:4 в пользу ЛКС. Ответный матч пройдет 1 апреля в «Атланте».

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, на финише регулярного чемпионата ЛКС разгромил саратовскую «Волгу» (9:3). Хет-трик оформил Кручинин, дубль на счету Андреева, по разу цель поразили - Гибадуллин, Виктор Сосковец, Елисей Елисеев и Фидан Низамутдинов.