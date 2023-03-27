Полиция в Липецке завела уголовное дело из-за громких хлопков у дома №1/4 в 15 микрорайоне

Из-за громких хлопков у дома №1/4 в 15 микрорайоне в Липецке завели уголовное дело Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке завели уголовное дело из-за громких хлопков у дома №1/4 в 15 микрорайоне. Вечером минувшей субботы, 25 марта, жильцы нескольких районов услышали грохот, сообщает пресс-служба регионального правительства. Горожане обратились в полицию.

Правоохранители расследуют дело по статье «Хулиганство». Стражи порядка опрашивают липчан, которые живут рядом с местом происшествия. Эксперты выясняют обстоятельства случившегося.

– Просим жителей сохранять спокойствие, – отметили в пресс-службе правительства. – Ситуация находится на контроле правоохранительных ведомств.

Напомним, 32-летнему липчанину грозит до 15 лет колонии за наркотики. Горожанин попадался полицейским трижды в октябре прошлого года. Стражи порядка нашли у жителя Липецка запрещенных веществ на 18,11 граммов.