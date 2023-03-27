За нарушение сроков капремонта в трех домах подрядчика в Липецке оштрафовали на миллион

Подрядчика в Липецке оштрафовали на миллион рублей за нарушение сроков капремонта в трех многоэтажках Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Липецкой области

В прошлом году подрядчик нарушил сроки капитального ремонта в трех многоэтажках Липецка – дома №4 и №15/2 на улице Звездная и №12/2 на Филипченко. Компанию оштрафовали на сумму более миллиона рублей и внесли в реестр недобросовестных, сообщает пресс-служба регионального ФКР. С организацией также расторгли договоры в одностороннем порядке.

Строители лишь частично починили крышу и фасады, а к остальным работам даже не притронулись. Зимой кровлю пришлось законсервировать, чтобы дома не заливало.

Капремонт перенесли 2023 год. Вскоре объявят электронный аукцион, чтобы выбрать нового подрядчика для многоэтажек.

Напомним, с 27 по 30 марта жители областного центра могут обратиться к депутатам горсовета по вопросам ЖКХ. Как записаться на прием, читайте по ссылке.